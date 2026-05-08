Bir can daha görmezden gelindi: Pakize’yi ezen sürücüye takipsizlik

İstanbul Kadıköy’e bağlı Kozyatağı Mahallesi’nde 31 Mart akşamı yaşanan olay, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bayar Caddesi’nde meydana gelen olayda, paket teslimatı yapan iki kargo çalışanından birinin kullandığı araç, kaldırımda yatan Pakize isimli köpeği ezdi. Görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası kayıtlarının aktardığına göre, araç sürücüsü köpeğin üzerinden geçtikten sonra durmayarak yoluna devam etti.

Mahallede uzun yıllardır yaşayan ve “maskot” olarak bilinen 15 yaşındaki Pakize, aracın altında ağır yaralandı ve kısa süre içinde hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirirken, hayvanseverler yaşananlara tepki gösterdi. Köpeğin yaşlı ve hareket etmekte zorlanan bir hayvan olduğunu belirten yurttaşlar olayın “ihmal” değil “bilinçli bir eylem” olabileceğini savundu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Konuya ilişkin gazetemize konuşan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi ve aynı zamanda mahalle sakini olan Avukat Belgin Akar olayın ciddiyetine dikkat çekti. Akar, “Kamera kayıtlarına göre sürücü köpeği fark ediyor hatta sesleniyor. Köpek yaşlı olduğu için kalkamıyor. Buna karşın araç köpeğin üzerine sürülüyor ve birkaç dakika boyunca üzerinden geçilmiş halde kalıyor. Sonrasında geri manevra yapılarak köpeğin üzerinden tekrar geçiyor. Bu durum açıkça ölümüne sebebiyet verilmesidir” dedi. Akar, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve ifade verdiklerini belirterek, savcılığın “kasıt yoktur” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdiğini söyledi. Bu karara tepki gösteren Akar, “Bu çok yanlış bir karar. İtiraz sürecine gireceğiz. Aynı zamanda kamuoyu oluşturmak ve sosyal medya yoluyla sesimizi duyurmak istiyoruz. Belki bu sayede kararın yeniden değerlendirilmesi sağlanabilir” ifadelerini kullandı.