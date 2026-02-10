Bir 'çöp ev' vakası daha: 73 yaşındaki adamın evinden 8 ton atık, 115 bin lira nakit para ve bir tabanca çıkarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde yalnız yaşayan ve ailesi tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen 73 yaşındaki Ş.B’nin evine giden ekipler, evden kamyonlarca çöp çıkardı.

Uzun süredir kötü koku yayan ve çevre sakinlerini rahatsız eden ev, verilen dilekçeye istinaden baştan aşağı temizlendi.

"RUHSATSIZ SİLAH" AYRINTISI

Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı kontrollerde evde dikkat çeken başka bulgulara da rastlandı. Ekipler, temizlik çalışmaları sırasında atıklar içerisinde 115 bin lira nakit para ile ruhsatsız silah da buldu.

Yaşlı adamın oğlunun da eşlik ettiği çalışmada bulunan para tutanak altına alındı, silah ise emniyet güçlerine bildirildi.

Evi hijyenik hale getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamın yaşam koşullarını iyileştirdi.