Bir devrin asilleri, günümüzün hurdaları

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:35

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:35

Günümüzün hurdaları bir devrin en gözde ve değerli arabaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ekonomiye kazandırılıyor. Çevre kirliliği ve güvenlik gibi sorunları tetikleyen hurdalık araçlar, Menemen’de bulunan Hurda Araç Merkezi’nde toplanıyor. Türkiye’de bir belediyeye ait ilk hurda otoparkı olan merkez, 892 araç kapasitesi ile 13 bin metrekarelik alanda yer alıyor. Bir zamanların en meşhur araçları, eğer ki 6 ay içinde alınmazsa ekonomiye kazandırılıyor.

Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren “Genellikle çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yine güvenlik açısından riskli hurda görünümlü araçları yerinde tespit ediyoruz. Yurttaşlardan gelen şikayetler veya ilçe belediyelerinden gelen resmi yazılara istinaden çalışma başlatıyoruz. Aracın bulunduğu konumda tespit yapıyoruz. Eğer plakalıysa ilçe belediyesine yazı yazıyoruz ve 7 gün içerisinde araç sahibine tebligat yapılması istiyoruz. 7 gün içerisinde duyurusu yapıldığı halde aracın sahibine ulaşamazsak, emniyet ile çalışma yürütüyoruz. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile aracın şase bilgilerinden plakalı ise plaka bilgisinden aracın sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadığımız zaman İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği trafikten men tutanakları ile aracı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALINTI YA DA YAKALAMA KARARI OLAN ARAÇLAR YOK

Toprakdeviren merkezde çalıntı ya da yakalama kararı bulunan araçların yer almadığını da ekledi.

Araçlar 6 ay boyunca merkezde tutuluyor. Bu süre içerisinde araçların sahipleri ancak İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları bir belge ile araçlarını alabiliyorlar.6 ayın sonunda çekilmeyen araçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla Makine Kimya Endüstrisi’ne (MKE) devredilerek ekonomiye kazandırılıyor. 2020 yılı Ocak ayında hizmete giren merkeze şuana kadar 684 araç çekildi. Bu araçların 177’si araç sahiplerince geri alındı. 31 araç ise ekonomiye kazandırıldı. Merkezde şu anda 476 hurda araç bulunuyor.