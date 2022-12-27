Bir diploma skandalı daha: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. A.İ.'nin işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 13:53
Bir diploma skandalı daha: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklanmıştı.

Özkiraz'ın durumuna benzeyen bir "diploma" skandalı da Van'da yaşandı. 11 yıl önce Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile 1 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne müracaata bulunan A.İ., burada 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

GERÇEK YENİ ANLAŞILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.


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