Bir dönem Erdoğan'a en yakın isimlerden Aydın Ünal: 'Ekonomik krizin sorumlusu damat'

14 Aralık 2021 Salı, 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ekonomik kriz üzerine açıklama yapan eski AKP milletvekili Ünal, eski Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı tekrar gündeme getirdi.

Mevcut krizden Albayrak'ı sorumlu tutan Ünal şunları ifade etti: "Emekle, alınteriyle, mücadeleyle güzel bir noktaya gelmiş Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu. Tahribat sadece ekonomide değil. Asırlar boyunca fedakâr yüreklerin büyüttüğü dava, hareket, umut da ağır yara aldı. Yazıklar olsun!"