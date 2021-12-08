Özgür Taşdemir hakkındaki iddianame dikkat çekti: Soylu'nun gündeme getirdiği ismin 'Albayrak' bağı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 18:14

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın koruma tahsis etmesi tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili Habertürk TV'de canlı yayında konuşan Soylu ise 2015'te Peker hakkında koruma kararı çıkarılması üzerine, dönemin emniyet müdürleri Nurettin Demir ile Özgür Taşdemir'i işaret edip elindeki belgeleri göstermişti. Ancak Soylu'nun işaret ettiği Özgür Taşdemir, o dönemde henüz emniyet amiri rütbesiyle Terörle Mücadele Şubesi'ndeydi. Yani Soylu isimlerle olayları karıştırmıştı. Soylu'nun, Taşdemir'i "Peker'e koruma veriyor" iddiasıyla gündeme getirmesinin ardında ise bürokraside sık sık karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak'a yakın isimlerle olan ilişkisi vardı.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden 9 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne getirilen Taşdemir hakkında FETÖ borsasından kazandığı paralar, ByLock’tan aldığı rüşvetler ve kapattığı dosyalara dair onlarca suçlama vardı. Bu suçlamalara dair dikkat çeken ayrıntılar ise 6 Ekim 2021 tarihinde tamamlanan 6 sayfalık iddianamede yer aldı.

FETÖ EVRAKINA KARŞILIK BOĞAZ MANZARALI KÖŞK

Taşdemir hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamedeki müştekiler ise Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız, Abdülkadir Taçyıldız, Sadet Taçyıldız ve eski eşi N.B.K. idi.

İddianamede, Taşdemir'in, ülke güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı kullanılan özel istihbarat sorgulama sistemini Berat Albayrak'a yakın Taçyıldız ailesi için kullandığı belirtildi. Taşdemir'in bunu yapmasının sebebi ise Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın kendisi ve ailesi hakkındaki FETÖ evrakıydı. Nitekim gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar'ın gündeme getirdiği olayda, Taşdemir boğaz manzaralı köşk karşılığında söz konusu FETÖ evrakını ortadan kaldırmıştı.

HESAPLARINDAKİ MİLYONLUK PARA ARTIŞLARI

İddianamede, FETÖ evrakının temizlenmesinin ardından Taçyıldız'a ait 4 milyon değerindeki köşkün Taşdemir'e amcası Adem Taşdemir üzerinden 'hediye edildiği' iddiasından bahsedildi. Taşdemir'in söz konusu işlemin ardından Gürcistan'a kaçtığı iki ay burada kaldığı, 11 Aralık 2018 tarihli Bilirkişi raporunda da yurtiçi banka hesaplarında net 3 milyon 287 bin 770 TL, eşinin hesaplarında ise 259 bin 339 TL değerinde artışın tespit edildiği ifade edildi.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın da gündeme getirdiği raporda, Taşdemir'in banka hesaplarında 2 milyon 400 bin 629 TL olduğu belirtilirken, eşinin üzerine kayıtlı 3 adet Mercedes marka otomobilin, Arnavutköy’deki Akkent Plus Doğan Konutları’ndaki bir dairenin, BEGAN Taşımacılık şirketi tarafından açılacak Bahçeşehir Koleji için şirketteki toplam yüzde 15 hissenin mal beyanında bildirilmediği belirtildi. Taşdemir'in ayrıca 2017-2018 yılları arasında hesabına maaş ödemesi olarak yatan 86 bin TL olduğu, gün içerisinde 200 bin TL'lik art arda havale yapıldığı ifade edildi.

MİLYONLUK KÖŞK VE "BOZDURULAN" KİLOLARCA ALTIN

Taşdemir ifadesinde, "FETÖ evrakını temizlemesi üzerine amcası üzerinden üstüne alınan köşk ile ilgili Ahmet Taçyıldız'ın böyle bir evi varsa bana vermesi için herhangi bir eylemde bulunmuş değilim. Bu şahıs veya ailesi FETÖ ile bağlantılı ise zaten resmi kayıtlar yok edilemeyecek şekilde arşivlerde mevcut olmalı" dedi. Taşdemir, banka hesabındaki servetini ise, "Ben özellikle düğünümden elde ettiğim bir milyon küsür değerindeki altın parası ile döviz hareketlerini de takip ederek alım satımlar yaptım ve paramı artırdım. Kesinlikle usulsüz mal edinmedim. Dolayısıyla kısa sürede bankaya girip çıkan veya döviz hareketlerinde artış ile çoğalan parayı her harekette mal bildiriminde bulunmuş değilim" dedi.

Ancak söz konusu köşkün Taşdemir'in amcasına verilmesi ile ilgili Adem Taşdemir, "Özgür Taşdemir'in makam arabasıyla evimden alınarak Sarıyer Tapu Müdürlüğüne götürüldüğüm hususu doğrudur. Ancak ben bunun soruşturma açısından önemli olmadığını düşünerek söylemedim. Yine de soruşturmaya konu evle Özgür'ün herhangi bir ilişkisi yoktur. Benim tapuda bir işim olduğunu söyleyip, Özgür'den yardımcı olmasını istemem üzerine araç kendisi tarafından bana gönderilmiştir. Ben öncesinde ve sonrasında soruşturmaya konu evi Özgür için aldığımız yolunda herhangi bir şey bilmiyorum" dedi.

Yani söz konusu köşk Özgür Taşdemir'in amcasının üzerine geçmiş ve bu işlem beraber yapılmıştı.

YARGIYI EMNİYETİ VE YER ALTI DÜNYASINI BULUŞTURAN DÜĞÜN

Taşdemir'in dikkat çeken hikayesi ve ilişkileri de ifadesinin derinlerinde yatıyordu. 1 milyon 30 bin TL değerindeki nakit varlığını ziynet eşyalarından açıklayan Taşdemir, 7 kilo altın bozdurduğunu söyledi. O altınlar ise 2017 yılındaki düğününde takılanlardı.

Peki kim mi takmıştı o altınları? Süleyman Soylu'nun bizzat hedef aldığı Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yargıdaki Pelikan grubunun başı olarak ifade edilen dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dı.

Sayılan bu isimlerin ortak özellikleri ise Süleyman Soylu'nun hasmı Berat Albayrak'a ise yakın isimler olmasıydı. Onları buluşturan isim ise Soylu'nun adını verdiği, Albayrak’ın bir dönem CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın ailesi hakkındaki FETÖ evrakını rüşvetle temizlediği öne sürülen Taşdemir'di.

FETÖ BORSASI TEZGAHI NASI KURULDU?

Taşdemir hakkındaki iddianamede ise FETÖ evrakının temizlendiği söylenen Taçyıldız ailesi müştekiydi. Taşdemir'in "kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirme, bir başkasına verme ve yayma", "zincirleme suç", “haksız mal edinme” suçlarını işlediği söylenerek 16 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Ancak Taşdemir'in bu grift ilişkiler içerisinde neden ve nasıl FETÖ borsası tezgahı kurduğu saklı bırakıldı.