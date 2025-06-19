Bir estetik faciası daha... Ünlü fenomen hayatını kaybetti!

Mozambik’in tanınmış sanatçılarından ve sosyal medya fenomeni Elgar Sueia (namıdiğer DeHermes) ile eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini, reklam anlaşması ve balayı için İstanbul’a geldi. Ancak genç kadının geçirdiği estetik operasyon trajediyle sonuçlandı.

BALAYI HAYALİYLE GELDİLER

Mayıs ayında evlenen ve sosyal medyada yüzbinlerce takipçiye sahip çift, hem tatil hem de iş birliği amacıyla Türkiye’ye geldi. Influencer olan Ana Bárbara, Türkiye’de estetik operasyon yaptırmak üzere İstanbul’daki özel bir hastane ile tanıtım karşılığı anlaşma sağladı. Operasyon, yağ aldırma (liposuction) amacıyla planlandı.

Eşi Elgar Sueia operasyona sıcak bakmasa da Ana’yı kıramadı. Çift, İstanbul’da hem estetik süreci tamamlamayı hem de balayını geçirmeyi planlıyordu.

"TOK KARNINA AMELİYATA ALINDI"

Ekol TV’nin haberine göre, Ana Bárbara 15 Haziran’da ameliyat öncesi rutin testler için hastaneye bağlı bir kliniğe gitti. Ancak iddiaya göre, planlanan tarihten iki gün önce, gerekli hazırlıklar tamamlanmadan ve aç olması gerekirken tok şekilde operasyona alındı.

Operasyon sırasında genç kadının kalbi yavaşladı. Elgar Sueia, eşinin ameliyatta yaşamını yitirdiğini gözyaşlarıyla açıkladı. Mutlu bir hayat sürdükleri Mozambik’ten Türkiye’ye gelen çiftin hikâyesi trajediye dönüştü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ana Bárbara Buhr Buldrini’nin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uyanma sırasında hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyon nedeniyle arrest yaşamış, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika boyunca ameliyathane koşullarında uzman anestezi ekibimiz tarafından resüsitasyon uygulanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere karşın hasta geri döndürülememiştir.”

Hastane ayrıca tüm tıbbi bilgilendirmelerin hastaya yapıldığını ve gerekli onam formlarının alındığını belirtti. Ölüm nedeninin net olarak otopsi sonucu ile belirleneceği ifade edilerek, yasal sürecin başlatıldığı ve ilgili makamlarla iş birliği içinde olunduğu duyuruldu.