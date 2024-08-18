Bir evde 45 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de bir eve yapılan baskında 45 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 22:50
Bir evde 45 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.

Yakalanan 45 kaçak göçmen, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.


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