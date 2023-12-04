Bir gün arayla iki saldırı: Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Ronay'ın, dün akşam saatlerinde de Kocaeli'deki şubesi kurşunlanmıştı.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:53
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Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi.  İş yerine  3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

Polis güvenlik şeridi çekerek  çalışma yaptı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.


Ece Ronay

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