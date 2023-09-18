Bir günde 5 işyerini soydular: Operasyonla yakalandılar

Kastamonu’da bir günde 5 işyerini soyan iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:27
Bir günde 5 işyerini soydular: Operasyonla yakalandılar
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinde hırsızlar, bir günde 5 işyerini soydu. 

Gelen ihbarların ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 5 işyerine giren şahısların S.G.K. ve G.K. olduğu tespit edildi. 

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.


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