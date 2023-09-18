Bir günde 5 işyerini soydular: Operasyonla yakalandılar

Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:27

Güncelleme: 18.09.2023 - 17:27

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinde hırsızlar, bir günde 5 işyerini soydu.

Gelen ihbarların ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 5 işyerine giren şahısların S.G.K. ve G.K. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.