Bir günde 5 işyerini soydular: Operasyonla yakalandılar
Kastamonu’da bir günde 5 işyerini soyan iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinde hırsızlar, bir günde 5 işyerini soydu.
Gelen ihbarların ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 5 işyerine giren şahısların S.G.K. ve G.K. olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.
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