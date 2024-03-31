Bir günde 6 TL... 5 öğrenciden 3’ü yoksulluk eğitimi bırakma riski yaşıyor

Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 04:00

“6 lira ile bir gün geçirmeye çalışıyorum”, “Sadece yurda gidip okula gelebiliyorum. Sosyalleşmek için ne vaktim ne de maddi imkânım var”, “Bazı günler üç kişi birleşip tek bir yemeği yediğimiz bile oluyor.” Bunlar, Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) Türkiye’nin dört bir yanından burs başvurusunda bulunan binlerce üniversite öğrencisinin hikâyelerinden birkaçı. Seçim yapmanın farklı bir yönüne dikkat çeken Türk Eğitim Vakfı (TEV), “Seçmeyelim” isimli bir iletişim projesi başlattı. Bazı seçimlerin zor ve umut kırıcı olduğunu vurgulamak isteyen vakıf yöneticileri, yüz binlerce başarılı öğrenciden burs başvurusu aldıklarını ve kaynaklarının hepsine yetmemesi nedeniyle seçim yapmak zorunda kaldıklarını bu proje ile anlatmaya çalışıyor.



‘HAYALLER YARIM KALMASIN’



“Ülkemizin başarılı gençleri okumak istiyor. Okutmak ister misin?” başlıklı bir film hazırlayan TEV’e, 2023-2024 öğretim yılı için 107 binden fazla öğrenci burs başvurusunda bulunmuş; ancak sadece 5 bin öğrenciye burs verilebilmiş.



Kamuoyunun bu zor seçimi hissetmesini istediklerini ifade eden Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, “Başarılı öğrenciler arasından seçim yapmak, en zor seçim. 5 öğrenciden en az 3’ü eğitimlerini yarıda bırakma riski ile karşı karşıya kalıyor. Oysa başarılı öğrenciler, pırıl pırıl gençler okumak istiyor. Biz artık seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Başarılı öğrenciler arasından seçmeyelim, hepsini okutabilelim istiyoruz. Bu noktada da daha fazla destekçiye, düzenli bağışçıya ihtiyacımız var” dedi.



Gençlerin hayallerinin desteklenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Taşkın sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomik zorluklar ve özellikle büyük şehirlerde yaşamın güçlüğü nedenleriyle ülkemizin geleceği için umudumuz olan başarılı, parlak ve okumak isteyen gençlerimiz okuyamıyor. Ülkemizin kaynaklarının gelecek vaat eden bu gençler için seferber edilmesi, bağışçı sayımızın artması ve potansiyelli öğrencilerin desteklenmesi son derece kritik. Bir gencin, büyük emeklerle kazandığı üniversiteye gidememesi hayallerinin ellerinden alınması demek. Gençlerimizin hayalleri ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için destek görebilmeleri çok büyük önem arz ediyor.”





