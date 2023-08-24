Bir günde 7 hırsızlık olayına karıştı: Üzerinden kılıç çıktı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:44

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:44

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği faaliyetler aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Yaylaköy Mahallesi'nde icra edilen şok yol kontrol faaliyeti esnasında şüpheli hareketler sergileyerek kaçan C.E. isimli şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

ÜZERİNDEN KILIÇ ÇIKTI

Şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet 35 cm uzunluğunda kılıç, 1 adet tabanca, 100 adet koleksiyon madeni para, 2 adet farklı şahıslara ait kimlik kartı, 10 adet İngiliz anahtarı, bir miktar metamfetamin, künye, zincir kolye, 3 adet kredi kartı, cep telefonu, 2 adet sim kart ve bıçak ele geçirildi.

Yapılan sorgulamalarda şahsın, 22 Ağustos 2023 günü Söke İlçe Emniyet bölgesinde 2, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde 1, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında da farklı tarihlerde 4 hırsızlık olayı olmak üzere toplamda 7 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu da tespit edildi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi C.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.