Bir haftada ikinci! Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:48

Güncelleme: 04.09.2023 - 16:25

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan helikopter ile de müdahale edilerek söndürüldü. Yangına, 11 arazöz, 2 ilk İMA, 2 dozer, 1 helikopter ve 70 personel ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

2'İNCİ YANGIN

Başıbüyük Ormanı'nda geçen hafta da yangın çıkmıştı. Saatler sonra kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar görmüştü.