Bir hayırseverin tişört dağıtımı izdiham yarattı: Ezilme tehlikesi geçirenler oldu!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:04

Güncelleme: 30.03.2024 - 15:05

Dedeosman Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi.

Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı yurttaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten yurttaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.