Bir hayırseverin tişört dağıtımı izdiham yarattı: Ezilme tehlikesi geçirenler oldu!

Şanlıurfa'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı yapıldı. Kamyonetten dağıtılan tişörtlerden almak isteyenler izdihama neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:04
Bir hayırseverin tişört dağıtımı izdiham yarattı: Ezilme tehlikesi geçirenler oldu!
Abone Ol google-news

Dedeosman Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi.

Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı yurttaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten yurttaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.


Şanlıurfa haberleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi haberleri Şanlıurfa Valiliği haberleri

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı
Şanlıurfa Valiliği'nden seçim sonrası 5 günlük yasaklama kararı

Şanlıurfa Valiliği'nden seçim sonrası 5 günlük yasaklama kararı
Şanlıurfa'da feci kaza… 3 kişi öldü, 8 yaralı!

Şanlıurfa'da feci kaza… 3 kişi öldü, 8 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!

CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!
Türkiye yarın sandık başına gidiyor…

Türkiye yarın sandık başına gidiyor…
Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’

Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
Elazığ’da anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor

Elazığ’da anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor
CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor

CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor
RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!

Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!
15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’

15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’