Şanlıurfa'da feci kaza… 3 kişi öldü, 8 yaralı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 00:23
Şanlıurfa'da feci kaza… 3 kişi öldü, 8 yaralı!
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Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne ilerleyen ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil ve 1 motosiklet, zincirleme kazaya karıştı. 

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Karakayalı, Mehmet Fatih Altıntaş, Ziyattin Kazancı, Şenol Kazancı, Kubbettin Kazancı, Salih Alkadur, Cesim Katılmış, Yunus Emre Sabırdan, Şerafettin Kazancı (38), İbrahim Erol (25) ve Emrullah Kınış (29), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Erol, Emrullah Kınış ve Şerafettin Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Kubbettin Kazancı ve Salih Alkadur ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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