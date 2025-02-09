Denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

Fatih'te Atatürk Köprüsü'nden denize düşen kadın, balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denize düşen kadını balıkçılar kurtardı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 11:04

Eminönü Atatürk Köprüsü'nde denize düşen kadını gören çevredekiler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tekneleriyle bölgede bulunan balıkçılar, hızla harekete geçerek kadını denizden çıkardı.

Balıkçılar tarafından tekneye alınan kadına ilk müdahale yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.


Etiketler: #deniz #eminönü

İlgili Haberler

Haliç'te korku dolu anlar... Köprüden denize düştü!

Haliç'te korku dolu anlar... Köprüden denize düştü!
Feribotta panik anları: Dengesini kaybeden yolcu denize düştü!

Feribotta panik anları: Dengesini kaybeden yolcu denize düştü!
Kocaeli’de freni boşalan tır denize düştü

Kocaeli’de freni boşalan tır denize düştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler