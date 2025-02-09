Denize düşen kadını balıkçılar kurtardı

Yayınlanma: 09.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 09.02.2025 - 11:36

Eminönü Atatürk Köprüsü'nde denize düşen kadını gören çevredekiler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tekneleriyle bölgede bulunan balıkçılar, hızla harekete geçerek kadını denizden çıkardı.

Balıkçılar tarafından tekneye alınan kadına ilk müdahale yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.