Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor: Dört yaşlıdan biri yoksulluk riski altında!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:29

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerini paylaştı. Yaşlı nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken, 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Bu artış, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranını yüzde 10,6’ya çıkardı. Nüfus projeksiyonları yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040’ta yüzde 17,9, 2060’ta yüzde 27,0’a yükseleceğini öngörüyor.

YAŞLI NÜFUSU ARTIYOR

Yaşlı nüfusun yaş grubuna göre dağılımında, 65-74 yaş grubundaki oran 2019 yılında yüzde 62,8 iken, 2024’te yüzde 63,4 oldu. 85 yaş ve üzerindeki yaşlıların oranı ise 2024’te yüzde 7,8’e düştü. Türkiye'deki 100 yaş ve üzerindeki yaşlı sayısı ise 7 bin 632 olarak kaydedildi.

Yaşlı nüfusun hızla arttığı Türkiye’de, çocuk ve gençlerin oranı azalırken yaşlıların oranı artış gösterdi. Türkiye, hala genç nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak önemli bir büyüklüğe ulaşmış durumda.

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI YÜKSELDİ

Ortanca yaş 2024’te 34,4 oldu. 2030 yılında ortanca yaşın 37,1, 2040’ta ise 41,4’e çıkması bekleniyor. Yaşlı bağımlılık oranı ise 2019'dan 2024’e kadar yüzde 13,4'ten yüzde 15,5’e yükseldi.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, dünya nüfusunun yüzde 10,2’sini yaşlı nüfus oluştururken, Türkiye 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı. En yüksek yaşlı nüfus oranı Monako, Japonya ve İtalya'da bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI İLİ SİNOP

Türkiye’de 2024’te yaşlı nüfus oranı en yüksek olan il Sinop, bunu Kastamonu ve Giresun izledi. Şırnak, en düşük yaşlı nüfus oranına sahip il olarak öne çıktı.

Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin beklenen yaşam süresi ortalama 17,4 yıl oldu. Erkekler için bu süre 15,7 yıl, kadınlar için ise 19,0 yıl olarak hesaplandı. Yaşlıların yaşam süresi, erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla.

YAŞLI NÜFUSUN BÜYÜK KISMI EĞİTİMLİ

2024’te okuma yazma bilen yaşlıların oranı yüzde 87,5’e çıkarken, okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı erkeklere göre çok daha fazla.

Türkiye’de her dört hanelerden birinde en az bir yaşlı birey bulunuyor. 2024’te yaşlı nüfusun bulunduğu hanelerin sayısı 6 milyon 726 bin 583'e ulaştı. Tek başına yaşayan yaşlı sayısı ise 1 milyon 750 bin 900. Bu hanelerin çoğunluğunu yaşlı kadınlar oluşturuyor.

HER DÖRT YAŞLIDAN BİRİ YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA

Yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine göre 2024 yılında toplam nüfusun yüzde 29,3'ünün yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında iken yaşlı nüfus için bu oranın yüzde 23,3 olduğu görüldü.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan yaşlı nüfus cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın yaşlı erkeklerde yüzde 22,3, yaşlı kadınlarda ise yüzde 24,2 olduğu görüldü.

Bu demografik değişim Türkiye'deki sosyal güvenlik sağlık ve yaşlı bakımı politikalarında önemli değişiklikler gerektirecek gibi görünüyor.