Bir kadın Yalova feribotundan denize atladı

24.08.2025 00:51:00
DHA
35 yaşındaki S.K. isimli bir kadın Yalova feribotundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. S.K.'nın intiharı tüm feribotu çok korkuttu.

Yalova'dan Eskihisar seferine yapmak üzere saat 19.00 sıralarında hareket eden feribotta intihar girişimi yaşandı. İddiaya göre S.K. (35) isimli kadın, diğer yolcuların gözü önünde feribotta denize atladı. Kadının atladığını fark eden bir yolcu ise hemen arkasından suya atladı. Feribot hızını keserek durdu.

Suya atlayan yolcu, denize atılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan kadın ile diğer yolcu sudan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Ekipler tarafından karaya çıkartılan kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

