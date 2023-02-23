Bir Kira Bir Yuva kampanyası nedir? Bir Kira Bir Yuva kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 12:05

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 12:05

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde yüz binlerce insanın evi yıkılmıştı. Evsiz kalan depremzedeler için ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası başlatıldı. İşte 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına dair merak edilenler...

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASI NEDİR?

Bir Kira Bir Yuva, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası tarafından 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yurttaşları buluşturmak için başlatılan bir dayanışma kampanyasıdır. Bu kampanya 30 Ekim İzmir depreminde edinilen tecrübe ve oluşturulan bilgisayar yazılımı üzerine inşa edilmiştir. Kampanya çerçevesinde ihtiyaç talepleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanmaktadır. Kampanyanın teknik altyapısı İhtiyaç Haritası tarafından oluşturulmuştur.

BİR KİRA BİR YUVA NASIL ÇALIŞIR?

Bir Kira Bir Yuva kampanyası çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veya üçüncü bir tarafa herhangi bir nakit aktarımı veya bağış söz konusu değildir. Bir Kira Bir Yuva, deprem nedeniyle evsiz kalan yurttaşlar ile kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak yurttaşları doğrudan bir araya getiren bir dayanışma kampanyasıdır.

BİR KİRA BİR YUVA BAĞIŞ PROGRAMINDA NE KADAR TOPLANDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV desteğiyle düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ programında 33.098 ailenin kira desteği için 330 milyon TL toplandı.