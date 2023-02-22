'Bir Kira Bir Yuva'ya sanatçılardan destek!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 23:47

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 23:47

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından ortaya çıkan depremzede yurttaşların barınma sorununa çözüm bulmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası için Halk TV’de bağış gecesi düzenlendi.

Sanat, spor, edebiyat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı gece İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sanatçı Cem Adrian’ın “Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım” adlı türküyü seslendirmesiyle başlayan program İzmir merkezli olarak canlı yayında sürdürülüyor.

Aralarında Metin Uca, Hayko Vepkin, Okan Bayülgen, Şenay Gürler, Nejat Yavaşoğulları, Burhan Şeşen’in de olduğu birçok sanatçı ve müzisyenin yanısıra, gazeteci, yazar ve gönüllülerin koordinasyonu ile bağışların aktarıldığı programda kızı Eylem Şafak Aydın’ı depremde enkaz altında yitiren sanatçı Orhan Aydın da yer aldı.

"CAM KIRIKLARIYLA GELDİM"



Aydın, “Kalbimde cam kırıklarıyla geldim. Bu akşam sadece kendi çocuğum için değil, bütün çocuklar için, dayanışma için geldim buraya. Biliyorum ki başaracağız” dedi.

Gecede pek çok sanatçı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına maddi destekte bulundu.

Bağışta bulunan isimlerden usta sanatçılar Metin Akpınar ve Zülfü Livaneli 500’er bin TL bağışlarken; şarkıcı Erol Evgin 50 bin TL, şarkıcı Hakan Altun 5 ailenin bir yıllık kira bedelini, şarkıcı Gülşen 12 kira bedeli olan 120 bin TL’yi, şarkıcı Yıldız Tilbe 10 ailenin kira bedelini karşılamak istediklerini canlı yayında paylaştılar.

Sanatçı İlyas Salman emekli maaşıyla kampanyaya destek olmak istediğini aktardı.

Programa ABD’den katılan Meltem Cumbul, ABD’de gerçekleştirilen destek konserinde 40 bin dolar gelir elde edildiğini söylerken, şarkıcı Sıla ileri bir tarihte İzmir’de yapacağı konserinin tüm gelirini bu kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.