Bir kişi neredeyse enkaz altında kalıyordu: Kontrolsüz yıkıma ilişkin 1 kişi tutuklandı

Adana’da kontrolsüz bina yıkımı sırasında kaldırımda bekleyen bir kadının son anda kaçarak kurtulduğu olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 6 Mayıs günü meydana geldi. Yıkımı yapılan binanın kontrolsüz şekilde çökmesi sırasında kaldırımda bulunan bir kadın son anda kaçarak ölümden kurtulmuş, yaşanan panik anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı. Görüntülerin haber olmasının ardından savcılık harekete geçti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A. Ç., B. R. K., H. Y. ve Y. Ç., "Kasten bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Hakimlikte savunma yapan şüpheliler, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını öne sürdü. Şüphelilerden A. Ç. kamyon şoförü olduğunu belirterek tüm tedbirleri aldıklarını savunurken, B. R. K. ise binanın ön tarafını görmediğini ve yıkımın yola doğru gerçekleşmediğini iddia etti. H. Y.’de sahadan sorumlu olduğunu, araçları durdurmaya çalıştığını söyledi.

Şüpheli Y.Ç. ise binanın riskli yapı kapsamında belediyeden izinli şekilde yıkıldığını belirterek, "Can ve mal kaybı olmadı. Araçları durdurduk ancak bazı sürücüler uyarıları dikkate almadı" dedi.

TUTUKSUZ YARGILAMA TALEBİ

Şüpheli avukatı da müvekkillerinin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını, sabit ikametgah sahibi olduklarını ve kaçma şüphelerinin bulunmadığını belirterek tutuksuz yargılama talebinde bulundu.

Mahkeme, A.Ç., B.R.K. ve H.Y. hakkında tutuklama talebini reddederek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Şüphelilere haftada bir gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Hakimlik, Y.Ç. hakkında ise kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, delilleri karartma ve kaçma ihtimalinin olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Şüpheli cezaevine gönderildi.