Bir kişi öldü, 3 kişi de yaralanmıştı: Gemlik Gübre'den faciaya ilişkin açıklama
Gemlik Gübre Fabrikası'nda 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralandığı kazanın sebebi belli oldu.
Bursa'da bulunan Gemlik Gübre Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralanmış, bir işçi ise hayatını kaybetmişti.
Yaşanan faciada, yıllık bakımda reformer reaktöründe katalizörlerinin yenilenmesi için kazanın içine giren operatör Muhammet Neyaman oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti.
Neyaman'ı kurtarmak isteyen, usta Yardımcısı Halil İbrahim Aytaç, Usta operatör Özcan Sait ve Sorumlu Teknisyen Zafer Yıldırım da yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konu ile ilgili Gemlik Gübre Sanayi A.Ş'den de açıklama yapıldı.
Açıklamada olayın nasıl meydana geldiği anlatılırken, "Teknik ekiplerimiz olaya derhal müdahale etmiş ve arkadaşlarımız Gemlik Devlet Hastanesine nakledilmişlerdir. Maalesef çalışanımız Muhammet Neyaman tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olduğumuzu öğrenmiş bulunmaktayız. Diğer arkadaşlarımız Zafer Yıldırım ,Özcan Sait ve Halil İbrahim Aytaç’ın ise sağlık durumları iyi olup tedavileri devam etmektedir. Tüm Gemlik Gübre ekibi olarak hepimizi yasa boğan bu üzücü iş kazasında, hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Muhammet Neyaman’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
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