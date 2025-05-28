Bir kişi ölmüştü! Kağıthane'de otomobile silahlı saldırıda yeni gelişme

Sultan Selim Mahallesi’nde dün saat 19.30 sıralarında kendisine ait 34 VAS 08 plakalı aracıyla seyir halinde olan İsmet Göksal'a, sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Göksal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olay yerindeki incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen H.A.(31) ve A.B.'yı (17) aynı gün gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan H.A. ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan A.B., adliyeye sevk edildi. Öte yandan H.A.'nın 14, A.B.'nin ise 16 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı.