CHP'li sandık müşahidine saldırı: Kaburgaları kırık halde!
İstanbul Esenler'deki Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Aksu Okulu’nda CHP'li bir sandık görevlisinin saldırıya uğradığı öğrenildi. Müşahidin AKP ve MHP'li üyeler tarafından darbedildiğini söyleyen CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, "Müşahidimiz Mehmet Eldem şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde. Kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır" dedi.
CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, ilçedeki bir okulda görevli müşahidin AKP ve MHP’li üyeler tarafından darp edildiğini açıkladı. Şahin sosyal medya hesabından usulsüzlüklere itiraz ettiği için CHP'li müşahit Mehmet Eldem'in darp edildiğini ifade etti.
Şahin'in paylaşımı şöyle:
"Esenler Fatih Mh Şehit Muhammed Aksu Okulu'nda 1091 nolu sandıkta görevli müşahidimiz Mehmet Eldem sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP’li üyeler tarafından darp edildi, şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde; kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır."
CHP’li Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından aynı olay ile ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Seçimi bir savaşa dönüştürme eğiliminde olanlara attığınız ve sahip çıkacağınız her oyla engel olacaksın İstanbul! Olaya müdahale ederken saldırganlar tarafından darp edilen kolluk kuvvetlerimize de çok geçmiş olsun" dedi.
Esenler Fatih Mh Şehit Muhammed Aksu okulunda 1091 nolu sandikta görevli Müşahitimiz Mehmet Eldem Sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP’li Üyeler tarafından darp edildi,şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesinde;kaburgaları kırık halde,müşahade altındadır.? pic.twitter.com/8WOBwdqxOc— Kemal şahin (@kemalsahin58) May 28, 2023
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