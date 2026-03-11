Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport talebi: Meclis'e kanun teklifi sunuldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde görev yapan nitelikli personelin hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketlerde, Millî Savunma Bakanlığı iştiraklerinde (MKE ve ASFAT) ve devlet adına yürütülen stratejik savunma projelerinde ana yüklenici veya sistem entegratörü sıfatıyla kamu adına ve kamu otoritelerinin yetkilendirmesiyle görev yapan mühendis, uzman ve idarecilerin belirli şartları taşımaları hâlinde hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmeleri amaçlanıyor.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKLALİNE YAPILAN YATIRIM"

MHP Milletvekili Koçak, sosyal medya hesabından söz konusu düzenlemeye ilişkin şu mesajları verdi:

"Savunma sanayiimizde son yıllarda ulaşılan muazzam başarı, haklı olarak Türk milletine güven ve gurur vermektedir. #Türkiye başkalarının kapısında silah arayan, başkalarından medet uman bir ülke olmaktan çoktan çıkmıştır. Türkiye, kendi teknolojisini geliştiren, kendi silahını üreten ve kendi stratejik gücünü inşa eden bir ülke olarak adından her geçen gün daha fazla söz ettirmektedir. Bu tarihî dönüşümün arkasında ise hiç şüphe yok ki gecesini gündüzüne katıp büyük özveriyle çalışan mühendisler, uzmanlar ve savunma sanayii çalışanları vardır.

Millî savunma ve güvenlik projelerinde görev yapan bu kıymetli insan gücünün uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak ve emeklerini desteklemek amacıyla savunma sanayii çalışanlarına hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk. Kanun teklifimizle, en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticilerin bu kapsamda yeşil pasaport alabilmesini öngörüyoruz.

Teklifimiz;

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketleri,

Millî Savunma Bakanlığı iştiraklerini,

Devlet adına yürütülen stratejik projelerde görev yapan savunma ve havacılık şirketlerini kapsıyor.

Bize göre savunma sanayii bir ekonomik sektör olmanın ötesinde Türkiye’nin tam bağımsızlığının, caydırıcılığının ve stratejik gücünün teminatıdır. Millî savunmaya yapılan her yatırım, aslında Türkiye’nin istiklâline ve istikbâline yapılan yatırımdır.

Böylesine kritik bir alanda büyük fedakârlıklarla görev yapan nitelikli insan kaynağını desteklemek, millî teknoloji hamlesini güçlendirmek ve Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu tahkim etmek için çalışmaya devam edeceğiz."