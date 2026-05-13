Bir meslek grubuna yeşil pasaport talebi Meclis gündeminde

13.05.2026 17:03:00
CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, öğretmenlerin tüm hakları fazlasıyla hak ettiğini belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geleceği çocukların öğretmenlere emanet edildiğini vurguladı.

Öğretmenlerin tüm hakları fazlasıyla hak ettiğini belirten Kaya, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeşil pasaport sürecinde dikkate alınan hizmet süresinin de 3 yıla düşürülmesini öneren Kaya, ayrıca eğitim ve öğretim amacıyla yurt dışına giden öğretmenlere yeterli harcırah sağlanmasını da istedi.

"YEŞİL PASAPORT ECZACININ HAKKIDIR"

CHP Giresun Milletvekili Eczacı Elvan Işık Gezmiş da bugün 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, eczacıların yeşil pasaport talebini dile getirmişti.

CHP’li Gezmiş, TBMM’de yapmış olduğu basın açıklamasında “Eczacıların pandemi ve depremde fedakârca çalıştıklarını, halk sağlığı için 7/24 hizmet verdiklerini, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık pratiğiyle ilgili gelişmelerin sahibi olmaları önem taşımaktadır. Bu yönüyle eczacıların uluslararası sağlık hizmeti alanında Türkiye’nin temsilini güçlendirecek olan etkileşim ve iş birliklerini arttırmak amacıyla eczacıların, yeşil pasaport hakkıdır” demişti.

