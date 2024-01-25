Bir ‘müstehcen yayın’ gözaltısı daha!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:31
Bir ‘müstehcen yayın’ gözaltısı daha!
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Kocaeli Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri E.N.S.’nin sosyal medya platformu İnstagram üzerinden müstehcen yayınlar yaptığını tespit etti. 

Başlatılan soruşturma kapsamında E.N.S., Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 

E.N.S. işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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