Müstehcen görüntülerini satan fenomen tutuklandı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:51

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:53

Sosyal medyada 'Sarem Uysal' kullanıcı adlı şahsın birçok sosyal medya platformu üzerinden para kazanmak amacıyla müstehcen videolar paylaştığı ihbarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumu savcılığa bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sarem Uysal ismiyle sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 23 yaşındaki Yıldız H.'yi gözaltına aldı.

Aylık gelirinin yüz bin lira olduğu, bir dönem hemşirelik yaptığı öğrenilen ve cep telefonuna el konulan kadının hesabında yapılan araştırmada çok sayıda müstehcen içerikli fotoğraf ve video paylaşımı yaptığı, IBAN bilgisini paylaşarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. İfadesinde 3 ay içinde geniş takipçi kitlesine ulaştığını söyleyen Yıldız H., yüzünün gözüktüğü görüntü ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu ancak adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını öne sürdü.

VİDEO BAŞINA 200 DOLAR

Onlyfans hesabının bulunduğunu ve burada cinsel içerikli videolar paylaştığını belirten Yıldız H., "Video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez. Ancak telegram hesabı bana ait değil. IBAN bilgileri benim ancak rızam dışında Onlyfans'taki içeriklerim diğer sosyal mecralarda paylaşılmış" dedi.

TUTUKLANDI

Savcılık ise şüpheli Yıldız H,'nin sosyal medya hesaplarından yarı çıplak fotoğraflar paylaştığını ve bu içerikleri kendisini takip eden çocukların da gördüğünü belirtti.

Çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği yönünde tespitler yapan savcılık "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçundan tutuklanmasını talep etti.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yıldız H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.