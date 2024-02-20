Bir parti daha Mansur Yavaş'ı destekleyecek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, “Bu seçimde Ankaralı hemşerilerimize çağrımız şudur; büyükşehir belediyesinde oylar Mansur Yavaş'a” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:48
Bir parti daha Mansur Yavaş'ı destekleyecek
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BTP, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı destekleme kararı aldı. Kararı BTP Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Güven, “Bağımsız Türkiye Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak Ankara'nın 25 ilçesinde de seçime giriyoruz. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde gerek kurduğumuz iletişim, gerek şeffaf yönetim anlayışı, gerek Ankaramıza yapmış olduğu hizmetler ve herkesin başkanı olduğunu gösteren yaklaşımından dolayı, 31 Mart yerel seçimlerinde Sayın Mansur Yavaş'ı destekleme kararı almış bulunuyoruz” dedi.

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“TEK İSTİSNA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”

BTP’nin Türkiye’nin tamamında kendi adaylarıyla seçime girdiğini ifade eden Güven, bunun tek istisnasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğunu belirtti. Güven şunları söyledi:  

”Partimiz Türkiye'nin tüm il, ilçe ve beldelerinde belediye başkan adaylarını göstermiştir. Bunun tek istisnası Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıdır, Sayın Mansur Yavaş'tır. Çıktıkları bu yolda tüm belediye başkan adaylarımıza ve Sayın Mansur Yavaş'a başarılar diliyoruz.  Bu seçimde Ankaralı hemşerilerimize çağrımız şudur; Büyükşehir Belediyesinde oylar Mansur Yavaş'a ilçelerde Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına.”


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