Gelecek Partisi'nde 'Mansur Yavaş' istifası

Gelecek Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için mevcut başkan Mansur Yavaş’ı destekleme kararı almasının ardından Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partisinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:21
Gelecek Partisi'nde 'Mansur Yavaş' istifası
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Gelecek Partisi aday çıkarmadığı illerde bazı adaylara destek vereceklerini duyurmuş, bu kapsamda partiden yapılan açıklamada Ankara için de "5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz" denilerek CHP'nin Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın destekleneceği belirtilmişti. 

Gelecek Partisi yönetiminin bu kararı parti içerisinde istifaya yol açtı. Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Topaç, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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Topaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararını şu sözlerle duyurdu: 

"Türkiye Siyasi hayatında yeni bir umut olarak yola çıkan, gerek kurulmadan önce cefakâr şekilde emek verdiğim, gerekse kuruluşunda ve sonrasında verilen görevleri son derece itinalı ve fedakâr, gayretkar yürüttüğüm, kurucusu olduğum, Parti Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım,

Gelecek Partisi; Genel seçimlerde tek başına bağımsız girmesini arzu etmemize rağmen, ittifak modeliyle seçimlere girmiş ancak altılı masa ve CHP birlikteliğinin seçmenimiz açısından ağır sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır.

Nitekim genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi hususunda ilkesel kararlar alınmıştır.

Gelinen süreçte bu ve benzeri ilkesel kararların uygulanmadığını, partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen,

İç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım,

Bu minvalde maalesef siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış yöneticilerin anlayışı ve gereksiz ihtiraslardan dolayı, hiçbir zaman görev ve makam talep etmediğim gelecek partisindeki Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşır,

Varını yoğunu bu parti için harcayan öncelikle il teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bu harekette tanımaktan müşerref olduğum dostlarıma haklarını helal etmeleri niyazıyla başarılar dilerim."


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