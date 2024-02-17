Gelecek Partisi'nden 'yerel seçim' kararı: Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Mardin'de AKP'nin adayını destekleyecekler
Gelecek Partisi, yerel seçimlerde 6 ilde başka partilerin adaylarına oy vereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Gelecek Partisi Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Mardin'de ise AKP'nin adayı Abdullah Erin'i destekleyecek.
Gelecek Partisi aday çıkarmadığı illerde bazı adaylara destek vereceklerini duyurdu.
Partiden yapılan açıklamada, "5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz" denilen Ankara'da CHP'nin Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın destekleneceği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Düzce ilimizde Deva Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Sayın Murat Caymaz'ı, Tokat ilimizde İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Sayın Şeref Menteşe'yi, Kilis ilimizde İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Sayın Yasin Topaloğlu'nu, Ordu ilimizde Demokrat Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu’nu, AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Sayın Abdullah Erin'i destekleme kararı almıştır."
Parti Sözcüsü Hasan Seğmen'in açıklamasına göre Gelecek Partisi'nin desteklediği adayların partileri ve aday oldukları şehirler şöyle:
- Ankara - Mansur Yavaş (CHP)
- Düzce - Murat Caymaz (DEVA Partisi)
- Tokat - Şeref Menteşe (İYİ Parti)
- Kilis - Yasin Topaloğlu (İYİ Parti)
- Ordu - Serhat Çelebioğlu (Demokrat Parti)
- Mardin - Abdullah Erin (AKP)
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