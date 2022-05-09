Bir parti liderinden daha 'Mansur Yavaş' çıkışı: Aday olmalı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:54

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'ın ismini veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ardından bir parti liderinden daha 'aday olmalı' çıkışı geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini söyledi.

Tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularına yanıt veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"TEPKİ ÇEKİYOR OLABİLİR"

İmamoğlu'nun tartışılan fotoğrafıyla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, ''Ekrem İmamoğlu, biraz da tabi aslında İstanbul'u yönetsin ve İstanbul'da güzel sonuçlar ortaya koysun diye seçildi. Şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye'yi yönetmeye talip olması da yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir'' ifadelerini kullandı.

"ADAY MANSUR YAVAŞ OLMALI"

Erbakan ayrıca Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini savundu. Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartlarını ortaya koymak kaydıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini bir kez daha yineledi.