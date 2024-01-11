Bir parti yerel seçime katılmayacağını açıkladı

Yenilik Partisi’nin, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmayacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 13:51
Bir parti yerel seçime katılmayacağını açıkladı
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Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. 

Böylece seçime katılan parti sayısı 36'dan 35'e düştü.

Öte yandan seçim takvimine göre 10 Ocak 2024, siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günüydü. 

Seçime katılacağını bildiren partilerin tamamı adaylarını merkez yoklaması yapmadan (ön seçim yapmadan) belirleyeceklerini YSK'ya bildirdi.


Yenilik Partisi yerel seçim

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