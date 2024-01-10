DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek; gündemde yerel seçim var: Yavaş’a kapı kapatıldı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 18:52

Güncelleme: 10.01.2024 - 18:52

DEM Parti’de, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede parti, özellikle güçlü olduğu illerde önseçim yapacak.

13-14 Ocak’ta arasında Diyarbakır, Mardin ve Van gibi büyükşehirlerin de olduğu 90 seçim bölgesinde, başkan adayları sandıkla belirlenecek. Bu bölgelerde, Mardin’de önseçime girecek Ahmet Türk gibi kamuoyunca tanınan isimler de başkanlık için yarışacak. Diğer illerde ise önseçim yapılmayacak. Teamül yoklaması ve yerelde işbirliği gibi seçenekler, partinin gündeminde bulunuyor. CHP ile görüşmeler de önemli bir yer tutuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partiye gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinin ardından bu kez DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP’ye iadeyi ziyaret gerçekleştirecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya gelecek. Gündemde yerelde işbirliği de olacak. DEM Parti kaynakları, “masaya bazı kentlere ilişkin somut değerlendirmelerin” konulacağını belirtiyor. Değerlendirilecek kentlerin başında İstanbul ve İzmir’in gelmesi bekleniyor. Parti, başta bu 2 büyükşehir olmak üzere il ve ilçelere yönelik işbirliğine açık. İzmir’de “Tunç Soyer’in adaylığının şart koşulduğu” iddialarına ise partiden “Tunç Soyer’e olumlu bakıyoruz ama bir şart koşma hali yok” yanıtı veriliyor. Parti kaynakları, Mersin’i Akdeniz denkleminde tartışmaya açtıklarını söyleyerek, Vahap Seçer’e işaret ediyor ve “Mersin’de CHP adayına olumlu bakıyoruz” yorumunu yapıyor.

‘DESTEK VERMEYECEĞİZ’

Diğer yandan, Özel ziyaretinin ardından işbirliği görüşmelerinin yapılmayacağı belirtilen seçim bölgelerine ilişkin aday açıklama süreci başlayacak. Bu kentlere Ankara, Antalya ve Bolu örnek gösteriliyor. Ankara’da Mansur Yavaş, Antalya’da Muhittin Böcek ve Bolu’da Tanju Özcan’a işaret eden parti kaynakları, “Her koşulda destek verilmeyecek adaylar var. İlçelerde uzlaşma olsa bile büyükşehirde destek verilmeyecek yerler bulunuyor. Ankara, Antalya, Bolu bu bölgelerden. Aday profilimize uymuyorsa çağrı yapmamız mümkün değil” değerlendirmesi yapıyor. CHP’nin Antalya adayı henüz resmi olarak açıklanmasa da “Antalya’da tutumun nedeni aday” olarak gösteriliyor. Bursa ve Adana gibi illerin de değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenilirken, illere yönelik aday havuzuna işaret ediliyor. Aday havuzunda Sırrı Sakık, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Ebru Günay, Ali Kenanoğlu ve Öztürk Türkdoğan gibi isimlerin de bulunduğu belirtiliyor.

CHP dışında TİP, EMEP ve SMF gibi sol ve sosyalist partiler ile kent uzlaşısı zemini de olduğu, özellikle 5-6 ilçenin bu statüde bulunduğu, “CHP ile görüşmelerin sonucuna bakılmaksınız, bazı yerlerde kent uzlaşısı ittifakıyla seçime gidileceğine” işaret ediliyor. ANKARA