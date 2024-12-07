Bir 'sahte içki' operasyonu da Aksaray'da: 3 şüpheli yakalandı

Aksaray'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir 'sahte içki' operasyonu da Aksaray'da: 3 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:13

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri sahte alkolü yılbaşında piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 23 litre sahte alkol, sigara sarma makinesi, 85 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, H.T. (55), S.D. (57) ve R.T'yi (61) gözaltına aldı.


Etiketler: #Sahte alkol #sahte

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