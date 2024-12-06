İstanbul'da sahte alkol operasyonu: Binlerce şişe yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, "Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sahte alkollerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu bilgisini de paylaştı.

İstanbul'da sahte alkol operasyonu: Binlerce şişe yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 08:35

Sahte alkol faciasında can kayıpları artarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan operasyon açıklaması geldi.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda yaklaşık 15 milyon lira piyasa değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 sahte bandrol ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon #Sahte alkol #sahte bandrol

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