Yılbaşı öncesi Yalova'da denetim... Tam 68 litre sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:02

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:04

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 42 litre el yapımı rakı, 23 litre etil alkol, 3 buçuk litre el yapımı viski, 450 mililitre rakı anasonu, 200 mililitre viski anasonu, 400 mililitre malt rakı aroması, 210 mililitre malt viski aroması, 1 adet ateşli kazan, 3 adet 200 litrelik kazan, 2 adet 30 litrelik kazan, 1 adet mikser, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda Ş.S., C.B. ve M.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.