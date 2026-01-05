Bir ‘sanal kumar bağımlısı’ yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı: Sessiz bir sosyal kriz

Yasadışı ve sanal kumar, özellikle gençler arasında hızla yayılırken raporlar tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Yeşilay’ın yayımladığı Türkiye Kumar Raporu’na göre kumara başlama yaşı 15’e kadar düşerken 15 yaş üstü nüfusun her 10 kişisinden biri yaşamında en az bir kez kumarla tanıştı. Bu tabloyu birebir yaşayanlardan biri de 19 yaşındaki M.A. oldu. Cumhuriyet’e konuşan M.A., “Genellikle gece geç saatlerde herkes uyurken bu sitelerde geziniyorum. Deneme bonuslarına bakıyorum; en az parayla nerede daha çok oynarım diye hesap yapıyorum” dedi. M.A., bu arayışın zamanla bir rutine dönüştüğünü belirterek “Oynadığım anlarda sanki beynim kapanıyor. Ne borç kalıyor aklımda ne ailem. Ekrandaki rakamlar dışında hiçbir şeyin önemi olmuyor. Kaybettiğimde de kazandığımda da his aynı: Boşluk... Daha fazlasını oynama isteği” ifadelerini kullandı.

‘HEP GERİ DÖNDÜM’

Defalarca bırakmaya çalıştığını ancak her seferinde geri döndüğünü anlatan M.A., bağımlılığın ilerledikçe yalnızca kendisini değil, ailesini de içine çektiğini belirterek “Ailem uyurken onların banka hesaplarından maaşlarını çektim. En son iki kez ailem adına kredi çektim. Evde herkesle normalmiş gibi davranıyorum ama içimde sürekli bir korku var. Telefonuma ya da bilgisayarıma bakacaklar, bir şey ortaya çıkacak diye yaşıyorum. İki ayrı hayatım var gibi” diye konuştu.

Kazandığı dönemlerde parayla bağının tamamen koptuğunu ifade eden M.A., “Kazandığım zamanlarda ya arkadaşlarımla ya da tek başıma çıkıp çok ciddi miktarda parayı düşünmeden harcıyorum. Kumar batağına düşmüş insanların parayla bağı kopuyor” dedi. Bir süre sonra borcun normalleştiğini anlatan M.A., “Başta vicdan azabı çekiyorsun ama sonra ‘nasıl olsa toparlarım’ diyorsun. O düşünce insanı daha çok batırıyor” dedi. En parasız kaldığı anlarda taksicilik yaptığını, bazen 36 saat aralıksız çalıştığını anlatan M.A., “Oradan kazandığım parayla yeniden sanal kumar oynamaya başlıyorum. Oynamadığım zamanlarda elim ayağım titriyor. Kumar olmazsa hayatımda ne kalacak bilmiyorum. Boşlukla baş başa kalmaktan korkuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.