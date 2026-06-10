Bir sanatçı daha desteğini çekti: Ali Altay'dan Kılıçdaroğlu'na 'kayyım' çıkışı ve şarkı yasağı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde tüzük tartışmaları ve "Mutlak Butlan" kararı gerekçe gösterilerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık makamına getirilmesi, parti tabanının ardından sanat dünyasında da büyük bir kırılmaya yol açtı. Sabahat Akkiraz’ın sert eleştirilerinin hemen ardından, bir büyük tepki de ünlü müzisyen Ali Altay’dan geldi.

Ali Altay, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan görsel afişle, geçmişte partiye hediye ettiği ikonik seçim şarkısını geri çektiğini ilan etti.

"KAYYIM KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA: ŞARKIMI GERİ ÇEKİYORUM!"

Yayımladığı bildirinin başlığında Kemal Kılıçdaroğlu için "Kayyım" ifadesini kullanan Ali Altay, 2020 yılındaki CHP kurultayında gelen talep üzerine "Hak-Hukuk-Adalet" isimli bir şarkı yaptığını hatırlattı. Bu eserin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası da dahil tüm programlarda tek bir kuruş telif alınmadan, memleketin geleceği adına hediye edildiğini vurgulayan Altay, bugünkü hamlenin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Bugün açıkça söylüyorum ki; demokrasiye, hukuka, millet iradesine aykırı tutumlarınız sebebiyle 'Hak-Hukuk-Adalet' adlı şarkımın hiçbir çalışmanızda, dijital platformlarda kullanılmasına izin vermiyorum, aksi takdirde yasal haklarımı kullanacağımı tarafınıza bildiririm."

"KAYBETMEYİ HOBİ EDİNMİŞ ESKİ GENEL BAŞKAN"

Açıklamasında Kılıçdaroğlu dönemindeki seçim yenilgilerine sert eleştiriler getiren ve "Kaybetmeyi hobi edinmiş eski genel başkan olarak geride sadece kırılmış hayaller bıraktınız" diyen Altay, hem seçmenden hem de partinin kurucusundan özür diledi:

"Size geçmişte siyasi hayatınıza şarkılar ile hizmet vermiş bir sanatçı olarak kendimden, size oy vermesi için ikna ettiğim insanlardan, CHP ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten özür diliyorum."

İMAMOĞLU VE ÖZEL'E DESTEK MESAJI

Müzisyen Ali Altay, bildirisinin son bölümünde ise CHP'nin mevcut genel başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan güvenini tazeledi. Altay, şu ifadelerle Kılıçdaroğlu cephesine kapıyı tamamen kapattı:

"2019 yılında İBB seçimlerini 2 kere kazanarak umutları yeniden filizlendirmiş İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı kurultayında genel başkan seçilmiş ve seçimlerden sadece 4 ay sonra yapılan yerel seçimlerde CHP’nin 47 yıl sonra 1. parti olarak çıkmasında büyük bir başarıya imza atmış genç, çalışkan ve geçmişte sizin de en yakın çalışma arkadaşınızdan CHP genel başkanımız Özgür Özel’e inancımız tamdır."



