Onur Haftası etkinliği bir şehirde daha yasaklandı!

24 Haziran 2022 Cuma, 21:24

7’nci İzmir LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında, 17-23 Haziran arasında etkinlikler düzenleneceği ve 26 Haziran’da da Onur Yürüyüşü düzenleneceği açıklanmıştı.

, kentte ayın 24’ü ile 26’sı arası üç günlüğüne gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtımı, konser gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle: