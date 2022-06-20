Beyoğlu ve Kadıköy'de LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı!

20 Haziran 2022 Pazartesi, 18:41

İstanbul'da bugünden başlamak üzere 26 Haziran'a kadar devam edecek 30. LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri Kadıköy ve Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

30. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası' kapsamında Kadıköy Kaymakamlığı, ilçede yapılacak tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Kadıköy Belediyesi resmi sitesinde duyurulan karara göre, "21.06.2022 günü saat: 00.01’ den – 27.06.2022 günü saat:23.59’a kadar 7(Yedi) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından açıklanan kararın tamamı şöyle:

İdaremiz dahilinde gerçekleşebilecek olaylar ile alakalı yapılan çalışmalar sonucunda; 21.06.2022 ( Salı) ve 23.06.2022 (Perşembe) günü “30. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası” konulu toplanma, basın açıklaması, yürüyüş, bildiri dağıtımı vb. etkinlikleri yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.





İlçemiz sınırları dahilinde huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; yapılmak istenilen eylem ve etkinlik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 21.06.2022 günü saat: 00.01’ den – 27.06.2022 günü saat:23.59’a kadar 7(Yedi) gün süreyle yasaklanmıştır.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı yasak kararı, LGBTİ+ topluluklarına iletilirken, Kadıköy Kaymakamlığı'nın yasak kararı şöyle duyuruldu: