Özgür Aybaş açıkladı: Bir zam da sigaraya
Döviz kurundaki artışın ardından zamlar da arka arkaya gelmeye devam ediyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıkladı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini söyledi. Sigara grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu belirten Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı. Zam kararının ardından 14 TL'ye satılan sigaranın fiyatı 16 TL'ye çıkmış oldu.
Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam geçişi oldu diğer firmalar Pm,Jtı ve Bat zamları bekleniyor #Sigarazammı pic.twitter.com/jTFE16ddaX— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 2, 2021
YILBAŞINDA YİNE GELECEK
Öte yandan Aybaş, yaptığı diğer paylaşımda "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" dedi.
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