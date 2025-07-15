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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

15.07.2025 00:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre TT sigara grubuna 10 lira zam geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.

3 Temmuz’da açıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 16,67 zam alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre gruptaki zamlı fiyatlar şöyle:

  • Violet Slims: 95 lira
  • Winner Slims Dore – Red – Blue: 82 lira
  • Winner Kısa TF – Rouge: 82 lira
  • HD Slims Dore – Red – Blue: 79 lira
  • HD Red Kısa – Uzun: 79 lira
  • HD Blue Kısa – Uzun: 79 lira
  • HD Sky Kısa – Uzun: 79 lira
  • HD Q.Size Sky Blue – Ocean Blue – White Line: 79 lira
  • President Kısa – Uzun – Sky: 79 lira
  • President Q.Size Red – White – Sea – Ocean: 79 lira
  • Vigor Cerulean Kısa – Uzun – Slims: 81 lira
  • Point Blue Slims: 79 lira
  • Medley Tüm Ürünler: 77 lira
  • MMC Tüm Ürünler: 77 lira
  • Hazar Tüm Ürünler: 77 lira
  • Toros 2005 Tüm Ürünler: 77 lira

 

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