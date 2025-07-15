Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.
3 Temmuz’da açıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 16,67 zam alacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre gruptaki zamlı fiyatlar şöyle:
- Violet Slims: 95 lira
- Winner Slims Dore – Red – Blue: 82 lira
- Winner Kısa TF – Rouge: 82 lira
- HD Slims Dore – Red – Blue: 79 lira
- HD Red Kısa – Uzun: 79 lira
- HD Blue Kısa – Uzun: 79 lira
- HD Sky Kısa – Uzun: 79 lira
- HD Q.Size Sky Blue – Ocean Blue – White Line: 79 lira
- President Kısa – Uzun – Sky: 79 lira
- President Q.Size Red – White – Sea – Ocean: 79 lira
- Vigor Cerulean Kısa – Uzun – Slims: 81 lira
- Point Blue Slims: 79 lira
- Medley Tüm Ürünler: 77 lira
- MMC Tüm Ürünler: 77 lira
- Hazar Tüm Ürünler: 77 lira
- Toros 2005 Tüm Ürünler: 77 lira