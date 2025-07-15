Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.

3 Temmuz’da açıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 16,67 zam alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre gruptaki zamlı fiyatlar şöyle: