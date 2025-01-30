Bir 'tuhaf' an: Özlem Zengin kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdı.

Bir 'tuhaf' an: Özlem Zengin kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 18:21

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, konuşma gerçekleştirdikten sonra kura çekimine başlandı. İsimleri okunan hakim veya savcılar ayağa kalktı.

Kura devam ederken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" dedi.

Zengin'in yeğeni ayağa kalkıp kendini Erdoğan'a tanıttı. 


Etiketler: #Özlem zengin #Recep Tayyip Erdoğan #Arif Dağhan

İlgili Haberler

Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Akın Gürlek' üzerinden hedef aldı!

Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Akın Gürlek' üzerinden hedef aldı!
Özgür Özel: Korkuya teslim olursak Erdoğan kazanacak

Özgür Özel: Korkuya teslim olursak Erdoğan kazanacak
Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler