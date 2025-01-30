Bir 'tuhaf' an: Özlem Zengin kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, konuşma gerçekleştirdikten sonra kura çekimine başlandı. İsimleri okunan hakim veya savcılar ayağa kalktı.
Kura devam ederken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" dedi.
Zengin'in yeğeni ayağa kalkıp kendini Erdoğan'a tanıttı.
Etiketler: #Özlem zengin #Recep Tayyip Erdoğan #Arif Dağhan
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