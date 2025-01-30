Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Akın Gürlek' üzerinden hedef aldı!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:19

Güncelleme: 30.01.2025 - 16:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreninde konuştu.

"HUKUK DIŞINDA GAZETECİLİK YAPMAK İSTİYORLAR"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, Halk TV'ye yönelik operasyonlara dair şunları söyledi:

"Türk milleti adına karar verecek olan siz genç yargı mensuplarımızdan da meslek hayatınızda hassasiyetle çalışmanızı bekliyoruz. Hukuksuzluğu bıçak gibi kesip atmalısınız. Adalet kapısına varıp da hakkını alamayan her bir vatandaşımızın vebali hepimizin üzerindedir.

28 Şubat'ta olduğu gibi darbecilere alkış tutan, huzuruna gelen vatandaşa tepeden bakan, adalet yerine çözümsüzlük dağıtan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır.

Yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, eski Türkiye hayalini kurmakta, eski Türkiye'nin sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Kişilerin kişilik haklarına girmekten kaçınmıyorlar. Konumları gereğiyle anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar. Hukuk dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset, gazetecilik yapmak istiyorlar. Temel hukuk kaidelerini ihmal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar. 'Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana bir şey yapamaz' hoyratlığı hakikatin duvarına en sonunda çarpacaktır. Kimse layüsel değildir. Kimse kendini hukukun üstünde, erişim alanı dışında göremez.

"YARGIYA KİMSE AYAR VEREMEZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) BaşkanıEkrem İmamoğlu'nun İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik tepki açıklamasını da hedef alan Erdoğan, şöyle konuştu:

Hepimiz yargının görevini layıkıyla, hakkaniyetle uygun şekilde yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez.

Verilen her kararı haklı, isabetli bulmak, kayıtsız şartsız zorunda değilsiniz. İtirazını kanunu yollardan yaparsınız. Geçtiğimiz dönem bazı yargı kararlarını biz de eleştirdik. Yargıya parmak sallamak, yargıyı itibarsız hale getirmek, görevini yapan hukuk insanlarını tehdit etme yoluna asla gitmedik.

Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması, aile ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e şu ifadelerle tepki göstermişti:

“Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarını da sabah köründe evinden kimse almasın.”

İmamoğlu hakkında bu sözleri nedeniyle ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek‘ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.