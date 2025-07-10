Bir veda bile edemediler: Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt 3 yıldır bulunamıyor

Çorum Sungurlulu Nuri Melih Bozkurt 28 yaşındaydı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünden 2015 yılında mezun oldu, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldı. Üsteğmenliğe kadar yükselen Bozkurt, Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarında etkin rol aldı. 28 Mayıs 2022’de şehit edildi.

HASTANE BİLMECESİ

Nuri Melih Bozkurt’un ölümüne ilişkin yapılan ilk bilgilendirmelerde Bozkurt’un ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı yer alıyordu. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre bir çatışma ortamında askerler yaralandığında Genelkurmay, çevredeki hastanelerden, o askerler için kayıt ve yer açılmasını istiyor. Söz konusu yanlış bilgilendirme bu sebeple oldu.

CENAZE ÇADIRI KURULDU

Bozkurt’un şehadet haberi baba ocağına 2022’de gittiğinde evin çevresine taziye çadırları kuruldu. Hükümet yetkilileri, siyasi partiler ve dernekler acılı aileyi yalnız bırakmadı. Ancak Bozkurt’un naaşının bulunamaması, cenaze töreninin yapılamaması ailenin üzüntüsünü her geçen gün daha da artırdı.

“ÇOCUĞUNUZU BULACAĞIZ”

Aileye ilk günlerde, “Çocuğunuz göçük altında, çıkaracağız” mesajı verildi. Onlar da her an oğullarının cenazesi ile ilgili yeni haberleri bekledi. Fakat o haber bir türlü gelmedi. Ölümünden 15 gün geçtikten sonra naaşa ulaşılamayınca, taziye çadırları kaldırıldı. Aradan geçen üç yılda ise komutanlar zaman zaman aileyle irtibata geçiyor, zaman zaman da onları ziyaret ediyor. Fakat cenaze bulunamıyor. Metan gazı olayının ardından arama çalışmaları ise sürüyor.