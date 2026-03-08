Bir yanda artan gübre fiyatları diğer yanda kredi batağı: Çiftçinin zor yılı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta Hürmüz Boğazı kritik önemde. Boğaz petrolün yanı sıra gübre ticaretinde de büyük önem taşıyor. Dünyadaki gübre ticaretinin önemli bir bölümü buradan geçiyor. Savaş nedeniyle boğazdaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi nedeniyle gübre fiyatları artmış durumda. Üre gübre fiyatında küresel piyasada sadece iki gün içerisinde 60 dolarlık artış olduğuna dikkat çekiliyor. Küresel piyasadaki artış, Türkiye’deki gübre fiyatlarının da artmasına neden oldu. Bu da çiftçi için maliyet artışı anlamına geliyor.

‘ÇİFTÇİ FİNANSAL ÇIKMAZDA’

Diğer yandan tarımda takipteki kredilerde de büyük artış oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, tarım sektöründe hızla artan borç yüküne dikkat çekerek çiftçilerin finansal olarak büyük bir çıkmazın içine sürüklendiğini söyledi.

‘BORÇ BATAĞINA SAPLANIYOR’

Tarım kredileri ve takipteki alacaklara ilişkin verileri değerlendiren Bakırlıoğlu, “Çiftçi üretmeye çalışırken borç batağına saplanıyor. Rakamlar tarımda ciddi bir finansal krizin büyüdüğünü açıkça gösteriyor. Tarım sektöründe takipteki krediler yaklaşık yüzde 314 oranında arttı” dedi. Üreticinin en önemli finansman kaynaklarından biri olan Ziraat Bankası kredileri başta olmak üzere, artan faiz oranları ve hızla yükselen üretim maliyetlerinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını, tarımda finansman sorununun derinleştiğini ifade eden Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Tarım sektöründe borçluluk ve takipteki kredi miktarındaki artış dikkat çekiyor. Ocak 2026 itibarıyla tarım sektöründe nakdi kredilerin toplamı 1 trilyon 253 milyar TL’ye ulaştı. 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 893 milyar TL seviyesindeydi. Böylece tarım sektöründeki kredi hacmi bir yılda yaklaşık yüzde 40 oranında artış gösterdi. Ancak asıl çarpıcı tablo takipteki kredilerde ortaya çıktı. 2025 yılı ocak ayında tarım sektöründe takipteki kredilerin toplam tutarı 4.1 milyar TL iken, 2026 yılı ocak ayında bu rakam 17 milyar TL’ye yükseldi. Yani takipteki kredilerdeki artış oranı yaklaşık yüzde 314 oranında arttı. Bu artış, üreticinin borç ödeme kapasitesindeki zayıflamaya işaret ediyor.”

‘SATIŞ İLANLARI ARTIYOR’

Özellikle son dönemde icra, tarla ve ekipman satış ilanlarında gözle görülür bir artış yaşandığına işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu durum, tarım sektöründe borç krizinin derinleştiğini ve üreticinin finansal açıdan ciddi bir baskı altında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Artan kredi hacmi ilk bakışta sektöre finansman sağlandığı izlenimi verse de, takipteki alacaklardaki hızlı yükseliş tarımda sürdürülebilirliğin risk altında olduğunu gösteriyor. Çiftçi artık borcunu çeviremiyor. Üretici borçla üretim yapıyor ama kazandığı gelir borcunu ödemeye yetmiyor. Üreticinin borç yükü hafifletilmeden, düşük faizli ve sürdürülebilir finansman modelleri oluşturulmadan bu sorun çözülemez. Çiftçi üretimden koparsa bunun bedelini yalnızca üretici değil, tüm yurttaşlarımız ödeyecektir.”