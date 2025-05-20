Bir yanda tek çelenk ve protokol: Diğer yerde onlarca çelenk ve kitlesel katılım

CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı alternatif çelenk koyma töreni kitlesel olarak gerçekleşirken, resmi tören kapsamında yapılan çelenk töreni ise sönük geçti. 2012 yılında değiştirilen çelenk koyma töreni yönetmeliği gereği ulusal bayramdan sorumlu olan bakanlık adına tek bir kurum çelenk koyabiliyor. Başka kurumların çelenk koyabilmesi için ise valiliklerden izin alınması gerekiyor.





19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sinop Valiliği önünde yapılan resmi çelenk töreninde Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenk koyarken, CHP tarafından Bülent Ecevit caddesi üzerinde bulunan Atatürk anıtında düzenlenen alternatif çelenk koyma törenine CHP’nin yanısıra 9 kuruluşun çelenk koyması ve törene binlerce kişinin kitlesel katılımı dikkat çekti.





CHP il başkanı Aykut Cem Yalçınkaya törende yaptığı konuşmada 2012 yılında yapılan değişikliğe değinerek “İşte görüyorsunuz ki ne yaparlarsa yapsınlar kitleleri Atatürk’ten ayıramıyorsunuz. Bir kurum Atatürk’ün huzurunda çelenk sunacaksa bunu izne bağlamak art niyetli girişimdir. Kimse atasının huzuruna gelmek için izin istemez. Sinop 2012’den bu yana alternatif bu törenleri kitlesel olarak yapıyor. İki anıt arasında 500 metre var ama birinde yalnızca tek bir çelenk ve protokol, burada ise onlarca çelenk ve kitlesel sivil bir katılım. Ne yaparsanız yapın halkı atasından uzaklaştıramazsınız” dedi.



