Bir yanlıştan döndü, başka bir yanlış yaptı: AKP'li 'vekil'den bir ileri bir geri!

Bahçetepe'nin tutuklanması sonrası AKP'nin Meclis Üyesi Eray Karadeniz, belediye başkanvekili seçilmesiyle Gaziosmanpaşa Belediyesi fiilen CHP'den AKP'ye geçti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'i arayarak tebrik etmesi ve Karadeniz'in sokağa inerek halkla tokalaşması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan durumu 'milli iradenin gasp edilmesi' demişti.





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Seçimin ardından başkanvekili sıfatıyla göreve başlayan Eray Karadeniz'in belediyenin resmi internet sitesinde ünvanının "başkan" olarak yazılması da dikkat çekmişti.

Güncellenen belediyenin internet sitesinde Karadeniz hakkında bu kez "başkan" yerine "başkan v." yazıldı.

Sitede, tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yer aldığı haberlerin kaldırılması da gözden kaçmadı.

Belediyenin internet sitesinde şu an, "Gaziosmanpaşalılardan Başkan Vekili Karadeniz'e sıcak karşılama" başlıklı bir haber bulunuyor.



