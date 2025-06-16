Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bir yanlıştan döndü, başka bir yanlış yaptı: AKP'li 'vekil'den bir ileri bir geri!

Bir yanlıştan döndü, başka bir yanlış yaptı: AKP'li 'vekil'den bir ileri bir geri!

16.06.2025 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bir yanlıştan döndü, başka bir yanlış yaptı: AKP'li 'vekil'den bir ileri bir geri!

Tutuklanan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine meclis oyları ile seçilen AKP'li Eray Karadeniz tepki çeken davranışlarına devam ediyor. Belediyenin internet sitesinde kendisi hakkında 'başkan vekili' yerine 'başkan' yazdıran Karadeniz, geri adım attı. Karadeniz'in bu kez de Bahçetepe'ye ait haberleri sildirmesi dikkat çekti.

Bahçetepe'nin tutuklanması sonrası AKP'nin Meclis Üyesi Eray Karadeniz, belediye başkanvekili seçilmesiyle Gaziosmanpaşa Belediyesi fiilen CHP'den AKP'ye geçti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'i arayarak tebrik etmesi ve Karadeniz'in sokağa inerek halkla tokalaşması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan durumu 'milli iradenin gasp edilmesi' demişti.


GERİ ADIM ATTI ANCAK HABERLERİ SİLDİ!

Seçimin ardından başkanvekili sıfatıyla göreve başlayan Eray Karadeniz'in belediyenin resmi internet sitesinde ünvanının "başkan" olarak yazılması da dikkat çekmişti. 

Güncellenen belediyenin internet sitesinde Karadeniz hakkında bu kez "başkan" yerine "başkan v." yazıldı.

Sitede, tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yer aldığı haberlerin kaldırılması da gözden kaçmadı.

Belediyenin internet sitesinde şu an, "Gaziosmanpaşalılardan Başkan Vekili Karadeniz'e sıcak karşılama" başlıklı bir haber bulunuyor.


İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #belediyeler #gaziosmanpaşa