Bir yılda 569 kadın cinayeti, 287 şüpheli kadın ölümü: 'Aile yılı değil, aile içi şiddet yılı'

İktidarın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiği dönemde kadın cinayetleri rekor seviyeye ulaştı. Veriler, kadınların büyük çoğunluğunun evlerinde ve en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldüğünü gösterdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 25 Kasım 2024 yılı ile 2025 yılı Kasım ayı arasında 282 kadın cinayeti 287 şüpheli ölüm tespit edilerek 569 kadın hayattan koparıldı.

Bu verilerle şüpheli kadın ölümleri cinayet sayılarını geçti. Şiddet mağduru kadınların acil durumlarda ilgili birimlere ulaşmasını sağlayan uygulama KADES ise bugüne kadar 8 milyon 900 bin 990 kez indirildi. CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir temsilcisi Tülin Osmanoğulları gazetemize açıklamada bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, siyasi iktidarın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından kadınların her alanda daha fazla baskı altına alındığını ifade ederek, “Aileyi kutsayıp kadını yok saydığınız müddetçe kadın cinayetleri ve şiddet artar dedik. Bunu her meydanda, her platformda söyledik. Ne yazık ki haklı çıktık” dedi. 2025 yılının ilk 6 ayında erkekler tarafından 136 kadın öldürüldü, 145 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 96 kadın, aile üyesi bir erkek tarafından öldürüldü" dedi.

Osmanoğulları, platformun derlediği verilere göre kadınların en çok evlerinde öldürüldüğünü belirterek, “Kadınların yüzde 60’ı evlerinde, yüzde 65’i ise eşi, sevgilisi, eski eşi, babası ya da erkek çocuğu tarafından öldürüldü. Aile dedikleri şeyin içinde kadınlar vahşice öldürülüyor. İlk kez şüpheli kadın ölümleri, işlenen kadın cinayetlerinin üzerine çıktı. Bu şu demek: Kadınların ölümünü aydınlatma gereği bile duymuyorlar” ifadelerini kullandı.

Osmanoğulları, İzmir Barosu’nun verilerine göre bu yıl adli yardıma başvuruların yüzde 48 arttığını, başvuruların yüzde 68’inin aile içi şiddet olduğunu belirterek, “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) 10 ayda 11 binden fazla kadın başvurmuş. Bu rakamlar aile yılı politikalarının şiddeti artırdığının kanıtıdır” dedi.

“FAİL-KOLLUK-YARGI VE İKTİDAR ORTAKLIĞI”

Şüpheli ölümlerde büyük bir “cezasızlık ortaklığı” olduğunu belirten Osmanoğulları, “Fail, kolluk, yargı ve iktidar arasında sessiz bir ittifak var. İntihar, düşme, kaza denildiğinde dosya kapatılıyor. Çünkü aydınlatmak sorumluluk almak demek. Bu sorumluluktan kaçıyorlar” dedi.

İktidarın tüm kamu kurumlarını bu politikalar için seferber ettiğini belirten Osmanoğulları, “Diyanete fetvalar verdirdiler. Nasıl giyineceğimizden miras hakkımıza kadar her şeye müdahale edildi. Okullara aileyi kutsayan müfredat kondu. Öğretmenlerden çocuklara ‘evde olan evde kalır’ anlayışını anlatmaları istendi. Oysa biliyoruz ki istismar gören çocukların büyük çoğunluğu yaşadıklarını okulda anlatıyor” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılırken “sıfır tolerans” söylemi olduğunu hatırlatan Osmanoğulları, “Aile Yılı politikalarıyla bunun hiç de samimi olmadığı ortaya çıktı” dedi. 11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ların hedef gösterildiğini belirten Osmanoğulları, “Genel ahlak maddesi bahane edilerek ucu açık düzenlemeler getirildi. Saçını kısacık kestiren, kıyafet giyen, ruj süren bile genel ahlaka aykırı sayılabilirdi. Kadınların mücadelesiyle geri adım attılar ama zihniyet ortada” diye konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Türkiye’yi toplumsal cinsiyet eşitliğinde 135. sıraya düşürdüğünü hatırlatan Osmanoğulları, “Tüm veriler aynı şeyi söylüyor: Aile Yılı kadınlar için şiddetin, baskının, cinayetlerin arttığı bir yıl oldu. Öldürülen her kadın için nasıl mücadele veriyorsak, karanlıkta bırakılan her şüpheli ölüm için de mücadeleyi sürdüreceğiz. 2025 yılında tüm kadınları sokaklara, meydanlara mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

AYLİN NAZLIAKA: “TÜRKİYE’DE BİR CİNSKIRIM YAŞANIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Türkiye’de kadınların sistematik bir şiddet ve cinayet sarmalının içinde bırakıldığını söyledi. Nazlıaka, “Her gün en az iki kız kardeşimiz katlediliyor. Türkiye’de bir cinskırım yaşanıyor” dedi. Nazlıaka, açıklamasında 2025 yılı boyunca yayınlanan haberlere ve kadın örgütlerinin verilerine dikkat çekti. Nazlıaka, öldürülen kadınların çoğunun en güvenli olması gereken yerde, kendi evlerinde hayatlarını kaybettiklerini belirtti. Kadınların büyük bölümünün evli oldukları ya da boşanma aşamasında oldukları erkekler tarafından öldürüldüğünü aktaran Nazlıaka, “Bu tablo her yıl daha da ağırlaşıyor” ifadelerini kullandı.

“AİLE YILI İLAN ETTİLER AMA KADINLARI YOKSULLUĞA TERK ETTİLER”

İktidarın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesini eleştiren Nazlıaka, “Aileler yine açlıkla, yoksullukla ve yoksunlukla sınandı. Düşen doğum hızını artırmak için kadınlara adeta kuluçka makinası muamelesi yapıldı” dedi. Kadınların kaç çocuk doğuracağına dair baskılar yapıldığını belirten Nazlıaka, “Kadının bedeni üzerinde söz sahibi olmaya çalışıyorlar” diye konuştu. Birçok kadının karakola başvurduğunda ciddiye alınmadığını söyleyen Nazlıaka, “Karakola giden kadın evine geri yollanıyor, erkeklerin sırtı sıvazlanıyor. Bu yıl ‘yatarım üç-beş yıl, çıkarım’ anlayışı iyice kökleşti” dedi.

CEZASIZLIK POLİTİKALARINA TEPKİ

Kadın cinayetlerinin çoğunda etkin soruşturma yapılmadığını belirten Nazlıaka, “Soruşturmalar yetersiz yürütüldüğü için kadın cinayetleri çoğu zaman ‘şüpheli ölüm’ adı altında kapatılmak isteniyor” diyen Nazlıaka, kamuoyu baskısı oluştuğunda bu dosyaların cinayete dönüştüğünün ortaya çıktığını hatırlattı.

Nazlıaka, iktidarın Medeni Kanun’u yeniden yazma ve 6284 sayılı kanunu budama arayışlarının kabul edilemez olduğunu belirtti. “Kazanılmış haklarımızı hedef alıyorlar. Kadın katilleri verdikleri ifadelerde cinayete gerekçe uyduruyor, haksız tahrik indirimi alıyor. Bu düzen kadınların yaşam hakkını yok sayıyor” dedi. Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının cezasızlık algısını güçlendirdiğini ifade ederek, “İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlükte. Bizlerle yaşıyor. CHP iktidarında derhal ve eksiksiz uygulanacak” diye konuştu.